Photo : YONHAP News

Le boys band sud-coréen BTS a été nominé à la 65e édition des Grammy Awards dans deux catégories : Best Pop Duo Group Performance et Best Music Video.Le septuor, dirigé par RM, était en lice dans la première catégorie en 2020 et 2021. Il est le premier groupe de la k-pop à recevoir, pour la troisième année consécutive, une nomination pour ces récompenses prestigieuses.La cérémonie de remise de prix se déroulera le 5 février prochain à la Crypto.com Arena à Los Angeles et sera diffusée en direct par la chaîne américaine CBS.