Variole du singe : 3e cas confirmé en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a confirmé, mardi, son troisième cas de variole du singe. Selon l’annonce faite par l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), il s’agit d’un patient suspect signalé dimanche qui a été testé positif.La personne est rentrée des Emirats Arabes Unis le 4 novembre dernier et a développé des symptômes tels que de la fièvre, des frissons et des vertiges quatre jours plus tard. Puis elle a éprouvé des éruptions cutanées dès le 8 novembre avant de se rendre dans un hôpital de la province de Gyeonggi.Le malade est actuellement hospitalisé dans un établissement désigné et se porterait plutôt bien même s’il ressent toujours des douleurs.C’est la première fois depuis le 3 septembre qu’un patient atteint de la variole du singe est signalé dans le pays. Le premier cas positif a été détecté le 22 juin, un ressortissant revenant d’Europe.