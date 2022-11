Riz : la production dépasse la demande

Photo : YONHAP News

La production de riz de cette année en Corée du Sud est une nouvelle fois plus importante que la quantité de la demande, d’environ 155 000 tonnes.C’est ce qu’a annoncé hier le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales en indiquant que la structure selon laquelle l’offre du riz - 3 764 000 tonnes - dépasse la demande - 3 609 000 tonnes - est désormais bien ancrée.Pourtant, selon l’Institut national des statistiques (Kostat), la production rizicole a reculé de 118 000 tonnes par rapport à 2021, en raison de la diminution des rizières ainsi que celle du rendement à cause de la détérioration météorologique cette année.Pour stabiliser le prix de la céréale de base des sud-Coréens, le ministère s’est engagé à achever, au plus vite, l’achat de grains supplémentaires. Et le 11 novembre dernier, le gouvernement a acheté 200 000 tonnes sur les 820 000 qu’il a promis d'acquérir.