Elections de mi-mandat aux USA : quatre députés d’origine coréenne sont réélus

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, les quatre députés d’origine coréenne de la Chambre des représentants ont tous été réélus aux élections de mi-mandat. La républicaine Michelle Park Steel a confirmé sa victoire hier, après les succès des démocrates Andy Kim et Marilyn Strickland ainsi que de la républicaine Young Kim. Elle a devancé son concurrent démocrate Jay Chen de 7,6 points en récoltant jusqu’à présent 53,8 % des suffrages.Il a fallu attendre une semaine après le scrutin pour obtenir le résultat définitif. La cause : le retard du dépouillement par la poste. Park Steel, installée aux USA depuis 1976, a décidé d’entrer en politique après avoir vu les dégâts que les émeutes de 1992 à Los Angeles ont infligé à la communauté coréenne.La réélection de ces quatre parlementaires devrait consolider l’influence coréenne dans le milieu politique américain. Andy Kim a cumulé trois mandats, une première pour un Américain originaire du pays du Matin clair, après Jay Kim en 1996. En profitant de son expérience en tant qu’adjoint du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche, il a fait son entrée dans la commission des forces armées et celle des affaires étrangères une fois avoir rejoint le Congrès. Pour les trois autres femmes, il s'agit de leur deuxième réélection.