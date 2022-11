Washington met en garde contre l’accroissement inquiétant des cybermenaces

Photo : YONHAP News

Le secrétaire américain à la Sécurité intérieure a déclaré mardi que les cybermenaces auxquelles les États-Unis sont confrontés n’ont jamais été aussi grandes ou complexes. Ce phénomène croissant englobe les cyberattaques contre des infrastructures essentielles ou les actes de déstabilisation de la part de plusieurs pays dont la Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord.Alejandro Mayorkas en a fait part dans un document avant de témoigner devant la commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants en affirmant que les cybercriminels et les nations hostiles renforcent leurs cybercapacités et produisent des résultats plus néfastes.Le haut officiel américain a notamment souligné que les entités qui constituent une menace numérique pour les USA ont lancé des attaques par rançongiciel dans le but de perturber considérablement la vie quotidienne en ciblant les infrastructures critiques, dont les institutions financières, les hôpitaux, les pipelines, les réseaux électriques ou encore les plans de traitement des eaux, entre autres.Enfin, Mayorkas a également mis en garde contre le recours à des produits chimiques par la Russie et la Corée du Nord pour attaquer des cibles situées à l’extérieur de leur territoire.