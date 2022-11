Photo : YONHAP News

Des Marocains ont combattu pendant la guerre de Corée (1950-1953) et huit d’entre eux ont été identifiés. C’est ce qu’a annoncé hier l’ambassade de Corée du Sud à Rabat.Parmi ces vétérans, Julien Djian et Mohamed Lasri sont décédés en 1953. Leurs dépouilles ont été enterrées au Cimetière commémoratif des Nations Unies à Busan.Les informations sur les six autres soldats et leur famille n’ont pas encore été saisies. La mission diplomatique sud-coréenne au Maroc cherche à vérifier s’ils sont toujours en vie, mais compte tenu de l’espérance de vie des habitants d’Afrique du Nord à l’époque, il y a très peu de chances.L’ambassade examine également 16 autres personnes susceptibles d’avoir pris part à l’affrontement militaire dans la péninsule coréenne.