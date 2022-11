Les chefs de la diplomatie de Séoul et Paris s’entretiennent à Bali

Photo : YONHAP News

A Bali, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin a discuté avec son homologue française Catherine Colonna, hier, en marge du sommet du G20. Ils ont estimé que les deux pays poursuivaient leur coopération économique solide malgré les incertitudes internationales comme la guerre en Ukraine et la perturbation des chaînes d’approvisionnement, et sont convenus de travailler encore coude-à-coude pour la sécurité économique.Park a demandé à cette occasion à la France, principal pays membre de l’Union européenne (UE), de prêter une attention particulière pour que la loi sur les matières premières en cours d’élaboration de Bruxelles ne désavantage pas les entreprises sud-coréennes. Ce texte consiste à renforcer la chaîne de valeurs de ses principaux matériaux stratégiques.Les deux chefs de la diplomatie se sont également attendus à intensifier leur relation bilatérale dans la technologie, en évoquant leur coordination dans les secteurs nucléaire et spatial depuis plus de trois décennies.En ce qui concerne le nouveau projet pour l’Indopacifique de l’exécutif sud-coréen, la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a souhaité que les deux nations collaborent sur les points communs de leur plan respectif pour cette région.A propos du dossier nord-coréen, Park et Colonna se sont engagés à mobiliser leurs efforts en cas de nouvelle provocation importante afin que la communauté internationale puisse y répondre de façon ferme. Ils prévoient ainsi d’organiser le 4e dialogue stratégique à Séoul.