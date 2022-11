Un sud-Coréen sur deux pense que le mariage est indispensable

Photo : YONHAP News

De moins en moins de sud-Coréens estiment que le mariage est indispensable. Les chiffres en témoignent. D’après une récente enquête de l’Institut national des statistiques (Kostat), menée auprès de 36 000 habitants âgés de plus de 13 ans, 50 % d’entre eux ont répondu que l’union conjugale est absolument nécessaire. A titre de comparaison : il y a deux ans, 51,2 % des personnes interrogées avaient donné la même réponse.Des questions plus approfondies ont été posées aux célibataires. Parmi eux, seuls trois individus sur dix pensent que le mariage est obligatoire. Lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils n’épousaient pas quelqu’un, près de 30 % d’entre eux ont répondu par manque d’argent et 11 %, à cause de l’instabilité professionnelle.Au fil du temps, la mentalité des gens change aussi. 65,2 % des sondés estiment en effet qu’un couple peut vivre sans se marier. Il s’agit d’une augmentation de 5,5 points par rapport à la même étude réalisée deux ans plus tôt. Ce n’est pas tout. 34,7 % des personnes interrogées pensent aussi qu’on peut avoir des enfants hors mariage. Soit quatre points de plus. Concernant l’adoption, 28,9 % des questionnés sont favorables, ce qui est une hausse de deux points, toujours comparé à il y a deux ans. Alors que dans le passé, le concubinage et les bébés nés d’une union libre ou adoptés étaient difficile à accepter dans une société confucéenne.Enfin, à propos des cérémonies de mariage, plus de sept sud-Coréens sur dix considèrent que c’est excessif.