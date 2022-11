Fusion Korean Air-Asiana Airlines : les autorités américaines prolongent leur examen

Photo : YONHAP News

La fusion des compagnies aériennes sud-coréennes, Korean Air et Asiana Airlines, va prendre plus de temps que prévu. Le département de la Justice des États-Unis a annoncé mener un examen supplémentaire alors que la procédure était censée s’achever mi-novembre. Il semble vouloir être prudent sur le risque de monopole compte tenu de leurs nombreuses lignes aériennes reliant la Corée du Sud et les USA.Ces trajets ont représenté 29 % du chiffre d’affaires de Korean Air en 2019 avant l’apparition du COVID-19. Celle-ci a prétendu que la compétitivité du marché ne sera pas atteinte si la société sud-coréenne Air Premia et celles américaines United Airlines et Delta Air Lines multiplient leurs vols.Si Washington entérine cette fusion, sa décision devrait influencer positivement l’examen des autres pays. Dans le cas contraire, cela compromettrait cette opération.Les autorités britanniques, quant à elles, ont également reporté hier leur approbation, préoccupées par la hausse des prix et la dégradation du service. Elles ont demandé à la première compagnie aérienne sud-coréenne de remettre, d’ici le 21 novembre, un plan pour prévenir un éventuel monopole.Actuellement, quatre pays dont le Japon et la Chine, ainsi que l’Union européenne passent en revue la fusion entre les deux géants sud-coréens. Neufs nations, notamment la Turquie, Taïwan et l’Australie, ont déjà donné leur feu vert ou ne s’y sont pas opposées.En février dernier, la Commission du commerce équitable (FTC) de la Corée du Sud a autorisé ce dossier à condition de transmettre les droits de trafic de certaines lignes à d’autres compagnies aériennes et de limiter la revalorisation des frais.