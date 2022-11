Météo : grand ciel bleu à la veille du suneung

Photo : YONHAP News

Les nuages de la veille se sont dissipés et ont laissé la place à un beau ciel ensoleillé ce mercredi, signe de bon augure pour tous les lycéens sud-coréens qui passeront demain le suneung, l’équivalent du baccalauréat français. Quelques cumulus ont tout de fois survolé, à droite et à gauche, le pays mais les conditions météorologiques ont été nettement meilleures.Cependant, les vêtements d’hiver étaient encore recommandés aujourd’hui, les températures n’ayant pas sensiblement évolué en 24 heures. En effet, la matinée a encore été fraîche avec 6°C recensés à Séoul, 5°C à Daejeon et à Daegu, ou encore 4°C à Andong, dans l’est. Le mercure est monté jusqu’à 8°C à Gangneung, 9°C pour le littoral sud et 11°C sur l’île méridionale de Jeju.Dans l’après-midi, le soleil a rayonné et le mercure a été compris entre 13 et 14°C dans la moitié nord et 15 et 16°C dans l’autre moitié. Mention spéciale à Busan et Jeju avec respectivement 18 et 19°C.Quel temps fera-t-il demain ? Traditionnellement, le jour de suneung, le thermomètre dégringole. Il y a même une expression « suneung hanpa » qui veut dire la « vague de froid de suneung ».