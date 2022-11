Suneung : coup d'envoi dans les 1 300 centres d'épreuves

Photo : YONHAP News

Le suneung, l'équivalent du baccalauréat français, se déroule aujourd'hui dans les 1 300 centre d’épreuves dispersés dans 84 zones régionales sur tout le territoire.Les candidats sont entrés dans les salles d'examen avant 8h10 pour faire face à partir de 8h40 au questionnaire à choix multiples sur le coréen, le premier sujet à traiter. Ensuite se succèdent les autres sujets : les mathématiques, l'anglais, l'histoire de Corée et les études sociales ou scientifiques, et enfin la langue étrangère et l'écriture en chinois.Au total 508 030 élèves sont inscrits, soit 1 700 de moins que l’année dernière, à ce test d’aptitude qui leur permettra d’obtenir le précieux sésame pour continuer les études universitaires.Concernant les étudiants infectés au COVID-19, 2 317 ont été recensés hier. Ils passent le suneung dans 827 salles aménagées dans 110 lieux d'épreuves. 108 lits ont également été préparés dans 25 établissements hospitaliers. Trois candidats contaminés y seraient accueillis selon les estimations d'hier. Ceux qui ont été testés positifs ce matin seront affectés à un de ces endroits.Pour ce troisième suneung organisé depuis l'apparition de la pandémie, le port du masque est toujours obligatoire dans les salles d'épreuves et des parois en plastique seront installées sur les pupitres lors du déjeuner.Tout appareil électronique, dont le téléphone portable, est interdit dans le bâtiment. Il faut donc le déposer avant le début du test, sinon le candidat sera sanctionné pour fraude.Les éventuelles plaintes sur les questionnaires seront accueillies dès aujourd'hui et jusqu'au 21 novembre. Et les résultats seront divulgués le 9 décembre.