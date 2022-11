L’heure est au bilan après le voyage de Yoon Suk-yeol à Phom Penh et à Bali

Photo : YONHAP News

Après une visite officielle de six jours de Yoon Suk-yeol à Phnom Penh et à Bali, du 11 au 16 novembre, la classe politique dresse un bilan contrasté.Lors d’un briefing hier, le Bureau présidentiel de Yongsan a vanté ses bons résultats. Lors d’un briefing hier, son conseiller à la sécurité nationale a affirmé que ce périple avait marqué une étape importante dans la politique étrangère du pays.Selon Kim Sung-han, les entrevues à deux et à trois de Yoon avec Joe Biden et Fumio Kishida ont permis de renforcer davantage une dissuasion élargie vis-à-vis de Pyongyang. Et il faut dire aussi que la stratégie indopacifique de Séoul et ses initiatives de solidarité avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) ont été dévoilés. Sans oublier le premier sommet sud-coréano-chinois en trois ans, au cours duquel le président de la République a appelé la Chine à jouer un rôle important pour modérer son allié nord-coréen. Et les deux pays ont reconfirmé leur volonté de développer leurs relations.Pourtant, Pékin reste toujours sur ses gardes face à un rapprochement plus profond entre ses voisins immédiats, à savoir Séoul et Tokyo, et Washington sur le dossier nord-coréen. Et le fait que la Corée du Sud et les Etats-Unis sont plus alignés qu’avant dans leur politique indopacifique pourrait peser sur les relations sud-coréano-chinoises, d’autant que la rivalité entre l’empire du Milieu et les USA se poursuit. Une hypothèse démentie cependant par la présidence de Yongsan.Indépendamment de cela, la polémique ne désenflait pas autour de la liberté de la presse. Deux jours à peine avant le départ du chef de l’Etat pour la capitale cambodgienne, son Bureau a interdit aux journalistes de la télévision MBC de rejoindre leurs confrères dans l’avion présidentiel. Le pool de médias n’a pu couvrir non plus 11 des 22 programmes officiels du dirigeant à Phnom Penh et Bali. Une décision qui a ensuite suscité les incompréhensions et les controverses.Le Minjoo s’indigne. Le chef du groupe parlementaire de la principale force de l’opposition dénonce un bilan honteux. Dans le camp d’en face, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a salué la normalisation de la politique étrangère.