Drame d’Itaewon : les enquêtes se lancent contre le ministre de l'Intérieur

Photo : YONHAP News

Suite à la bousculade mortelle d'Itaewon, survenue le 29 octobre dernier, le syndicat des pompiers avait porté plainte contre le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.Devenu prévenu, Lee Sang-min sera le cible d'enquêtes policières, qui se dérouleront en deux parties. La première sera sur la négligence au travail en tant que chef des policiers et des pompiers.D'après la loi relative à l'organisation gouvernementale, le ministère de l'Intérieur place la police nationale sous sa tutelle en vue de contrôler les affaires sur la sécurité. Lors de la création, controversée, du département de la police au sein du ministère, Lee a donc fait référence à cette loi pour annoncer le 27 juin dernier que « son ministre a le droit et la responsabilité de surveiller et diriger les bons fonctionnements de la police nationale ». Ce qui impose au ministre de bien mener les forces de l’ordre. Une responsabilité reniée pourtant par le ministère.L’équipe spéciale chargée de l’investigation sur le drame d'Itaewon examine ainsi les principes juridiques sur cette question.L'autre volet à examiner concerne le rôle de Lee défini par la loi sur les catastrophes et la sûreté. Effectivement, cette loi précise que l'administration centrale et les collectivités locales sont des organismes responsables de la gestion des catastrophes. Les investigations seront dirigées pour savoir si le ministre a une responsabilité directe et concrète en la matière.Par ailleurs, l’équipe spéciale chargée de l’investigation a expliqué que la convocation des fonctionnaires du ministère et de la municipalité de Séoul était liée aux enquêtes sur Lee.Par ailleurs, les enquêteurs ont interrogé hier le responsable de la sécurité de la préfecture de police de Yongsan, le personnel de la mairie et de la caserne des sapeurs-pompiers de cet arrondissement, entre autres.Quant à la publication des noms des victimes par un site d’information sans le consentement de leurs familles, l'équipe contre les crimes de corruption de l'Agence de la police métropolitaine de Séoul sera chargée du dossier.