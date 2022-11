Droits humains : la Troisième Commission de l'Onu adopte la résolution des droits de l'Homme en Corée du Nord

Photo : KBS News

Cette année encore, la Troisième Commission de l'assemblée générale des Nations unies (Onu) a adopté par consensus de tous ses membres une résolution sur les droits de l'Homme en Corée du Nord. Ce pour la 18e année consécutive. La résolution, adoptée tous les ans depuis 2005 par la commission en question, sera votée le mois prochain en séance plénière.Le texte condamne la torture, la détention illégitime et l'enlèvement perpétrés par le pays communiste et recommande des sanctions contre les auteurs de ces violations des droits fondamentaux. A ces principaux articles, un nouvel élément a été ajouté cette année pour appeler à rendre publiques toutes les informations concernées aux familles des victimes et aux institutions compétentes.Cet alinéa doit refléter la demande que le gouvernement sud-coréen avait formulée concernant le meurtre de Lee Dae-jun, un fonctionnaire sud-coréen abattu par l’armée du Nord en mer Jaune en septembre 2020.Pour la première fois en quatre ans, la Corée du Sud a parrainé la résolution présentée cette année à l'initiative de l'Union européenne.De son côté, l'ambassadeur nord-coréen auprès des Nations unies a vivement contesté le texte, en le qualifiant de ruse politique du gouvernement sud-coréen. Selon Kim Song, Séoul tente ainsi d'éviter les critiques locales tout comme internationales sur le drame d'Itaewon.Dans la foulée, Bae Jong-in, ambassadeur adjoint de Corée du Sud auprès de l'Onu, a fustigé les propos du diplomate nord-coréen. Il a rappelé que Pyongyang n'avait pas cessé ses tirs de missiles même durant le deuil national.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a, quant à lui, salué l’adoption de la résolution présentée au total par 63 pays et a de nouveau appelé le Nord à prendre des mesures efficaces en vue d’améliorer les droits de l’Homme qui ne cessent d’empirer. La diplomatie sud-coréenne a particulièrement bien accueilli le nouvel alinéa sur le transfert des informations sur les victimes de nationalité étrangère à leurs familles et celui qui interdit tout traitement injuste ou l’exécution arbitraire des transfuges nord-coréens rapatriés.