AIEA : l’un des tunnels de Punggye-ri en Corée du Nord toujours en activité

Photo : YONHAP News

Le conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) s’est de nouveau réuni hier à Vienne en Autriche, où se trouve son siège. A cette occasion, le directeur général de l’organisation est revenu sur le dossier nucléaire nord-coréen.Dans sa prise de parole, Rafael Grossi a affirmé que le fameux site d’essais nucléaires de Punggye-ri était toujours « prêt à soutenir les expériences atomiques ». Il a précisé que des signes d’activités étaient observés aux alentours de l’un de ses tunnels, la galerie numéro 3, mais qu’il n’y avait aucun mouvement particulier au quatrième tunnel, même si une route y menant avait été reconstruite.Sur les installations du complexe nucléaire de Yongbyon, le patron du gendarme mondial du nucléaire a indiqué que le réacteur de 5 MW et les centrifugeuses utilisées pour produire de l’uranium enrichi semblaient toujours être en opération. Et d’ajouter que le laboratoire radiochimique du même site a, quant à lui, arrêté son activité de retraitement.Grossi en a profité pour rappeler que la poursuite du programme atomique de Pyongyang constitue une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu, avant de faire part de ses regrets à cet égard et d’appeler le régime de Kim Jong-un à mettre en œuvre pleinement les accords de garantie du Traité de non-prolifération (TNP). L’Etat communiste, qui s’en est retiré en 2003, interdit depuis 2009 aux inspecteurs de l’agence de Vienne de se rendre sur ses installations nucléaires.