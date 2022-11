Washington préconise de limiter les capacités nucléaire et balistique de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a réaffirmé que l’administration de Joe Biden était toujours disposée à s’engager « pour faire avancer le dialogue et une diplomatie sincère » avec la Chine, et avec les partenaires d’Asie comme la Corée du Sud et le Japon.C’est un de ses porte-paroles adjoints qui a fait cette remarque lors d’un point de presse hier. Vedant Patel a alors insisté sur la nécessité de restreindre les capacités de Pyongyang à améliorer davantage son programme balistique illicite et celui d’armes de destruction massive. Et de souligner une nouvelle fois que l’objectif est de dénucléariser la péninsule de manière complète.Concernant le sommet entre Biden et son homologue chinois Xi Jinping, lundi à Bali, la voix de la diplomatie américaine a rappelé que le premier avait exhorté le second à user de son influence pour conduire le régime de Kim Jong-un à se montrer responsable et à ne plus tester donc ses missiles et ses bombes atomiques.