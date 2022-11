Le gouvernement augmente le nucléaire et le charbon pour cet hiver

Photo : YONHAP News

Alors que la hausse des cours d'énergie internationaux se poursuit, le gouvernement sud-coréen envisage d'augmenter la part du nucléaire et du charbon pour prévenir la demande hivernale en énergie.Le responsable des politiques énergétiques du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, a organisé aujourd'hui une réunion sur l'approvisionnement en énergie cet hiver avec la compagnie nationale d’électricité (Kepco), celle de gaz, et cinq sociétés de production d'électricité.Selon Lee Ho-hyeon, le pays fait face à un double défi : l'approvisionnement instable de combustibles dont le gaz naturel liquéfié (GNL) ou le charbon bitumineux et la grande vague de froid accompagnée de lourdes chutes de neige en raison du dérèglement climatique.Lee a ainsi suggéré qu'il faudrait davantage s'appuyer sur le nucléaire et le charbon pour réduire le besoin en GNL et préparer des ressources supplémentaires pour prévenir une éventuelle crise énergétique.En plus, selon le ministère, les « mesures saisonnières » pour lutter contre les particules fines pourront s'appliquer avec une flexibilité, à la demande de la Kepco, pour atténuer les restrictions sur les centrales à charbon.Le contrôle de l'offre et la demande en énergie sera également renforcée du 1er décembre au 28 février prochain. 26 000 sites tels que des marchés traditionnels ou des hôtels seront sujets à une inspection spéciale de leurs installations énergétiques.