Pyongyang lance encore un missile balistique

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré aujourd’hui un nouveau missile balistique. L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a précisé que l’engin avait été lancé vers 10h48 en direction de la mer de l’Est, cette fois depuis les environs de Wonsan, sur la côte est du pays. Il s’agit du premier essai en huit jours.Les autorités militaires de Séoul et Washington ont aussitôt entamé leurs analyses conjointes pour déterminer la nature exacte du projectile. L’armée sud-coréenne a redoublé de vigilance et de surveillance en travaillant main dans la main avec les Etats-Unis.Peu avant la nouvelle bravade, l’Etat communiste a publié un communiqué condamnant les résultats du sommet trilatéral entre les dirigeants sud-coréen, américain et japonais, dimanche à Phnom Penh.Dans ce document signé par sa ministre des Affaires étrangères Choe Son-hui, le Nord a mis en garde contre l’accord intervenu à l’issue de la rencontre. Yoon Suk-yeol, Joe Biden et Fumio Kishida sont alors convenus de renforcer une dissuasion élargie vis-à-vis de Pyongyang et de réagir fermement à ses provocations.La chef de la diplomatie nord-coréenne a également fustigé les manœuvres militaires conjointes entre les Etats-Unis et leurs alliés, les qualifiant de répétition générale d’une invasion de son territoire. Selon elle, le front commun Séoul-Washington-Tokyo poussera la péninsule dans une situation imprévisible. Dans le même temps, elle a promis une réponse militaire proportionnelle à la future dissuasion élargie des USA.