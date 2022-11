Budget 2023 : le Minjoo ampute les crédits pour les projets emblématiques de Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale poursuit l'examen du projet gouvernemental du budget 2023. Les débats autour du texte ne se déroulent pas comme le souhaitent les membres de la formation au pouvoir.Le Minjoo, la première force de l’opposition, a annulé le total des crédits proposés pour les plans phares de l’administration de Yoon Suk-yeol. Il s’agit notamment de construire une maison pour les hôtes d’Etat ou d’aménager un parc national dans l’ancienne base militaire américaine près du Bureau présidentiel de Yongsan.Une dizaine de jours après sa victoire à la présidentielle du 9 mars, le président élu s’était engagé à transformer la zone de Yongsan en un espace vert d’une ampleur inédite. Mais, hier, le Minjoo a amputé en sous-commission l’enveloppe totale de plus de 30 milliards de wons, soit environ 21,5 millions d’euros, demandée par l’exécutif. A sa place, la majorité parlementaire a augmenté de quelque 3 000 milliards de wons, l’équivalent de 2,1 milliards d’euros, pour les logements sociaux.Les crédits de quelque 600 millions de wons, ou 430 000 euros, destinés à la nouvelle direction générale de la police, créée au sein du ministère de l’Intérieur, après l’investiture de Yoon, ont eux aussi donné lieu à une passe d’armes entre le Minjoo et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement du chef de l’Etat.Sans surprise, ce dernier n’a pas caché sa colère et a dénoncé une « violence budgétaire ». Le PPP a promis qu’il ne céderait rien.