Le Pape reçoit le réalisateur et les acteurs du film « Tansaeng »

Photo : YONHAP News

Une délégation d'environ 30 personnes du film sud-coréen « Tansaeng » a été reçue hier par le pape François au Vatican.Le metteur en scène Park Heung-sik, les acteurs Yoon Si-yoon et Kim Kang-woo et le personnel des sociétés de production et de distribution se sont rendus à la Salle Paul VI pour cette audience pontificale.Le patron de l'Eglise catholique a salué le long-métrage abordant l’histoire de Saint André Kim Taegun et s'est dit honoré d'accueillir les cinéastes sud-coréens. Selon lui, ces derniers auraient eu un grand bonheur d'avoir participé à cette création et découvert la vie du martyr.Le souverain pontife d'origine argentine a d'ailleurs raconté ses souvenirs à propos des Coréens qu'il avait rencontrés à Buenos Aires. Pour lui, ils étaient tous doués du sens commercial et surtout ils gardaient un beau sourire même dans les temps difficiles. Et d'ajouter que bien que tourmenté par la guerre de Corée, le peuple du pays du Matin clair travaillait avec persévérance.Avant de finir, le pape a rendu hommage aux victimes du drame d'Itaewon, avant de s'engager à prier pour le succès du film, en réponse à la délégation qui table sur plus de dix millions d'entrées.« Tansaeng », qui signifie en français « naissance », est une biographie de Saint André Kim Taegun, le premier coréen à être ordonné prêtre. Il est mort pour sa foi en 1846 à l’âge de 26 ans seulement. L'ouvrage présente le jeune prêtre en tant que précurseur qui voulait moderniser le pays.L’œuvre a été visionnée au New Synod Hall, en présence de fidèles et de personnalités catholiques et diplomatiques dont le cardinal Lazarus You Heung-sik et Paolo Ruffini, le premier préfet du ministère de la communication du Vatican. Elle sortira en salles le 30 novembre prochain.