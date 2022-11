Séoul et Riyad concluent plus de 20 protocoles d’entente

Photo : YONHAP News

La venue à Séoul du prince héritier d’Arabie Saoudite est l’occasion de conclure une vingtaine de mémorandums d’entente (MOU) entre les deux pays.Le ministère sud-coréen de l’Industrie et du Commerce, et celui saoudien des Investissements ont conjointement organisé aujourd’hui un forum bilatéral de l’investissement. Avec pour objectif de relancer la coopération économique entre les entreprises des deux nations.Au cours de cette réunion, le ministère de la première économie du monde arabe a signé cinq protocoles d’entente avec les firmes du pays du Matin clair fabriquant du matériel roulant ferroviaire ou les produits chimiques et pharmaceutiques. Parmi elles, Hyundai Rotem. Cette filiale du premier groupe automobile de Corée du Sud participera au gigantesque projet Neom de ville futuriste en Arabie Saoudite. De même, les firmes et les institutions de l’Etat du Moyen-Orient comme le PIF, le fonds souverain du Royaume, ont elles aussi conclu 18 MOU avec leurs partenaires sud-coréens, dont la plus grande société d’électricité, connue sous le nom de Kepco.S-Oil, filiale sud-coréenne du géant du pétrole saoudien Aramco, a elle aussi passé un contrat EPC ou « clé sur porte » pour la deuxième étape de son projet de complexe pétrochimique à Ulsan, dans le sud-est du pays du Matin clair.Le ministre de l’Industrie Lee Chang-yang a annoncé qu’il ne compterait pas ses efforts pour faire de tous ces projets de coopération une réussite.