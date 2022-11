Suneung : c'est le jour-J pour les lycéens sud-coréens

Photo : YONHAP News

Très tôt ce matin, les lycéens de terminale ont afflué dans les différents centres d’examen, répartis sur tout le territoire, afin de passer le suneung, la version sud-coréenne du baccalauréat. Devant l'un des établissements, l'ambiance était plutôt calme en raison des mesures sanitaires contre le COVID-19, qui interdisent les encouragements traditionnels.De nombreux parents ont tout de même accompagné leurs enfants un peu angoissés, pour qui cette évaluation est capitale pour leurs études universitaires futures.Cette année, le nombre de candidats contaminés au coronavirus a atteint quelques 2 300. Des salles d'examen ont été spécialement aménagées pour eux, une première depuis l’éclatement de la pandémie en 2020. Au total, environ 508 000 jeunes ont passé le suneung, soit 1 700 de moins que l'an dernier.Une fois la première épreuve lancée, le comité pédagogique qui a élaboré les questionnaires, a rendu publiques ses lignes directrices. Selon le président du comité, ils suivent fidèlement le contenu et le niveau de difficulté du programme d'éducation nationale. D’après lui, les étudiants ayant travaillé assidument à l'école n'auraient pas de grandes difficultés à le réussir, et ce même sans avoir fréquenté des instituts de cours privés. De plus, il a ajouté que l'équité entres les matières à choisir a également été assurée.Quant à la synchronisation entre le test et le programme d'EBS, le système de radio-télédiffusion pour l'éducation, elle serait de 50 %. L'an dernier, le suneung avait été vivement critiqué, à cause de cette synchronisation trop faible, qui frustrait les candidats ayant beaucoup révisé avec les manuels et les cours diffusés par l'EBS.Pour rappel, ce réseau audiovisuel a été fondé par le gouvernement dans le but d'assurer l'éducation à vie de la population et une aide complémentaire au programme scolaire.Enfin, les éventuelles plaintes sur les questionnaires seront accueillies dès aujourd'hui et jusqu'au 21 novembre. Et les résultats seront divulgués le 10 décembre.