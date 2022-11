Séoul et Washington planchent sur les mesures de lutte contre les cyberactivités illicites de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le groupe de travail Séoul-Washington chargé de lutter contre les cybermenaces nord-coréennes s’est réuni aujourd’hui à Séoul. Le négociateur nucléaire sud-coréen a prononcé un discours.Kim Gunn a alors souligné la nécessité de préparer les mesures en vue d’endiguer les cyberactivités illégales du pays communiste. Selon lui, ce dernier récolte chaque année un fonds colossal via des cyberattaques et cette fortune est utilisée pour financer ses provocations.Le diplomate a précisé qu’en mars dernier aussi, les hackers nord-coréens avaient dérobé 620 millions de dollars de cryptoactifs après avoir piraté le jeu vidéo à succès Axie Infinity. Et d’ajouter que Pyongyang aurait dépensé 400 à 650 millions de dollars pour ses tirs de 31 missiles balistiques pendant la première moitié de l’année. Autrement dit, un seul piratage suffit à couvrir l’ensemble des coûts.Côté américain, la représentante spéciale adjointe du département d’Etat pour la Corée du Nord Jung Pak a pris la parole. Dans son intervention, elle a affirmé que le Nord est l’un des Etats ayant la plus mauvaise réputation pour les vols d’argent des autres nations, de leurs entreprises ou encore de leur population. Elle a d’emblée préconisé de renforcer les mesures de défense contre la cybercriminalité.