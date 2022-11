Rencontre Yoon-Ben Salman : participation de la Corée du Sud au projet « Neom »

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed Ben Salman (MBS) sont convenus d’élargir la participation du pays du Matin clair au développement des infrastructures urbaines tel que le projet « Neom ». Les deux dirigeants se sont également mis d’accord pour étendre leur coopération dans les domaines de la défense et de l'énergie future.Le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé que Yoon a tenu aujourd’hui une réunion avec MBS à Séoul, durant laquelle ils ont échangé leurs points de vue sur le développement des relations bilatérales, les moyens de promouvoir une coopération substantielle et sur les questions géopolitiques de la péninsule coréenne et du Moyen-Orient.Lors de leur tête-à-tête, le dirigeant sud-coréen a déclaré que l'Arabie saoudite était le « plus grand partenaire commercial de la région du Moyen-Orient, ainsi que pour l’économie et la sécurité énergétique de la Corée du Sud ».De son côté, l'homme fort saoudien a affirmé que les entreprises sud-coréennes ont considérablement contribué à l’établissement des infrastructures nationales de son pays et qu’il souhaite relever d’un cran cette coopération afin de réaliser sa stratégie politique, économique et sociale intitulée « Vision 2030 ».Il s’agit notamment du projet de construction de la ville nouvelle de très grande envergure « Neom », de l’ordre de 500 milliards de dollars. Son but consiste à se détacher du pétrole donc l'économie saoudienne est trop dépendante. Des sociétés de premier plan du monde entier souhaitent y participer.