Yoon Suk-yeol rencontre le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez

Photo : YONHAP News

Le président de la République rencontrera, ce matin, le Premier ministre espagnol en visite à Séoul pour discuter du développement des relations bilatérales.Lors de leur sommet, Yoon Suk-yeol et Pedro Sanchez devraient s’intéresser notamment aux mesures de coopération dans la sécurité économique, par exemple dans le domaine des énergies renouvelables.Les dossiers d’actualité sur la péninsule coréenne, tels que la menace nucléaire et balistique de Pyongyang, ainsi que la situation géopolitique en Europe et en Indopacifique devraient également être à l’ordre du jour.Selon un responsable du Bureau présidentiel de Yongsan, étant donné que l’Espagne assure la présidence de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) cette année, le chef de l’Etat sud-coréen et celui du gouvernement espagnol devraient engager une discussion approfondie sur la collaboration sécuritaire entre l’Europe et l’AP4, les quatre pays partenaires de l’Asie-Pacifique, à savoir la Corée du Sud, le Japon, l’Australie et la Nouvelle Zélande.