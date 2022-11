Pentagone : la série de tirs de missiles nord-coréens déstabilise la sécurité régionale

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le département de la Défense définit la multiplication des tirs de missiles par la Corée du Nord comme un acte déstabilisant la sécurité régionale. Il a d’emblée reconfirmé son engagement pour la défense des alliés comme la Corée du Sud. C’est sa porte-parole adjointe qui a tenu ces propos, lors d’un point de presse hier, en réponse à la question de savoir si cette série inédite de provocations est devenue une chose courante.Selon Sabrina Singh, Washington agit de concert avec ses alliés et ses partenaires du monde entier, et continue d’enjoindre à Pyongyang de cesser les lancements de ses projectiles.Pour rappel, hier et aujourd’hui encore, le régime de Kim Jong-un a testé de nouveaux missiles balistiques. Et sa ministre des Affaires étrangères a publié hier un communiqué, le premier depuis qu’elle a été nommée à son poste actuel. Choe Son-hui y a promis une riposte proportionnelle aux futures activités militaires « provocantes et bluffantes » des USA dans la péninsule comme dans la région.