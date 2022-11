Le Premier ministre espagnol assiste au Business Forum Corée-Espagne à Séoul

Photo : YONHAP News

La Chambre de commerce d’Espagne en Corée du Sud (ESCCK) a organisé, aujourd’hui, un Business Forum des deux pays à l’occasion de la visite officielle de son Premier ministre Pedro Sanchez.Le chef du gouvernement espagnol a participé à ce forum économique. Il a été accompagné de sa ministre de l’Industrie Reyes Maroto. Ce rendez-vous a réuni une centaine de personnalités-clés du milieu économique de la Corée du Sud et de l’Espagne.Le ministre sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie a souligné, dans son discours de félicitations, que les deux nations ont un grand potentiel pour développer davantage la coopération économique vu la taille et la capacité de leur économie respective. Selon Lee Chang-yang, étant donné les grands atouts de l’industrie automobile espagnole, Séoul et Madrid pourraient miser sur une collaboration élargie dans la transition vers les véhicules du futur.Par ailleurs, Lee a mis l’accent sur la hausse des investissements croisés entre les entreprises sud-coréennes et espagnoles dans l’énergie solaire photovoltaïque et les éoliennes en mer. Il a espéré que les deux nations pourraient ainsi étendre leur coopération dans le secteur des énergies renouvelables.Une fois le Business Forum terminé, le ministre sud-coréen s’est entretenu avec Maroto. Cette dernière a apprécié la vitalité des échanges économiques dont ont fait preuve les firmes des deux pays malgré la crise du COVID-19 et a souhaité que la visite du Premier ministre espagnol fournisse une belle occasion de renforcer la coopération bilatérale.