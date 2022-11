Washington continue de présenter à Séoul les contours de ses doctrines de défense

Photo : YONHAP News

L’administration de Joe Biden continue à rendre compte au gouvernement sud-coréen de ses principales doctrines de défense. Pour cela, de hauts responsables du Pentagone enchaînent les déplacements en Corée du Sud.A en croire le ministère sud-coréen de la Défense, Richard Johnson, sous-secrétaire adjoint à la Défense chargé de lutte contre les armes nucléaires et celles de destruction massive est venu hier à Séoul. Il a présenté à ses interlocuteurs locaux les contours de deux rapports stratégiques : la NPR 2022 ou la revue de la posture nucléaire, dévoilée fin octobre, et la MDR, qui est la revue de défense antimissile.Le premier document porte sur les directives du président concernant la politique, la stratégie, la posture et les capacités atomiques. Quant au second, il englobe les aspects politico-stratégiques de la défense antimissile et la coopération en la matière avec les pays étrangers.La NPR de cette année fait état de la possibilité d’avoir recours aux armes nucléaires dans une situation extrême. Dans son édition de 2018, l’administration de l’époque a écrit qu’une éventuelle attaque atomique nord-coréenne conduirait à la fin du régime communiste.En juillet dernier aussi, avant de rendre publics les deux rapports en question, Washington a informé le gouvernement de Yoon Suk-yeol de leur teneur et y a reflété les avis de celui-ci.