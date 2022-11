Drame d’Itaewon : la police convoque la maire de Yongsan et une commandante divisionnaire

Photo : YONHAP News

La police sud-coréenne accélère son enquête sur la grande bousculade mortelle d’Itaewon survenue le 29 octobre. Elle a convoqué deux fonctionnaires suspectées d’avoir failli à leur devoir dans le cadre de cette tragédie.L’équipe spéciale chargée de l’investigation a mené, ce matin, l’interrogatoire de Park Hee-young, la maire de l’arrondissement de Yongsan, abritant le lieu de la catastrophe.De graves chefs d’accusation pèsent sur la maire : négligence et homicide et blessures involontaires dans l’exercice de ses fonctions. Il lui est reproché de ne pas avoir pris les mesures de sécurité préventives nécessaires en amont de la période festive d’Halloween et de s’être comportée de façon inappropriée après le drame.Par ailleurs, l’équipe policière dédiée tâchera de savoir quel rôle a joué Park dans l’adoption en avril dernier d’un arrêté par le conseil municipal de son arrondissement. Le texte en question est très controversé en ce qu’il a accordé l’autorisation de danser dans de nombreux restaurants ordinaires à Itaewon. Le jour du drame, ces établissements transformés en boîtes de nuit tapageuses semblent avoir aggravé les dégâts liés au mouvement de foule.De plus, l’équipe spéciale convoquera, cet après-midi, Ryu Mi-jin, une commandante divisionnaire de la Préfecture de police de Séoul, qui était de garde la nuit du drame. L’officière de police est critiquée pour avoir été absente dans la salle de contrôle centralisant les appels d’urgence et avoir ainsi manqué gravement à son devoir de superviser la situation.Ryu a été informée de l’accident environ une heure et demie après la bousculade. Ainsi, elle n’a alerté le patron de la préfecture de police de Séoul qu’après minuit.