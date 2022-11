Séoul et Amsterdam d’accord pour porter leurs relations au niveau de partenariat stratégique

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu hier le Premier ministre des Pays-Bas, en déplacement à Séoul.Dans un communiqué de presse publié à l’issue de leur tête-à-tête, Yoon Suk-yeol a annoncé être convenu avec Mark Rutte de hisser les relations entre leurs pays à celles de partenariat stratégique.Le chef de l’Etat sud-coréen a présenté son hôte néerlandais comme l’un des dirigeants avec lesquels il maintient la plus étroite communication. Et d’ajouter que sa rencontre avec lui a permis d’échanger, de façon approfondie, sur les moyens de coopération entre Séoul et Amsterdam dans divers domaines.Le président Yoon a détaillé que les deux nations s’étaient également engagées à élargir encore davantage leur partenariat bilatéral face à de nouveaux défis tels que les menaces nucléaire et balistique de la Corée du Nord, la guerre russe en Ukraine, la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales ou encore la crise énergétique.Hier, les deux hommes ont aussi affiché leur convergence sur l’importance de la sécurité économique et de la coopération, en particulier en matière de semi-conducteurs, de centrale nucléaire, d’énergie et de technologies de pointe. Conformément à cela, leurs pays ont décidé d’organiser conjointement la conférence ministérielle sur l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle (IA), et ce début 2023 à La Haye dans l’Etat d’Europe de l’Ouest.