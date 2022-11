Entretien des Premiers ministres sud-coréen et néozélandais en marge du sommet de l’APEC à Bangkok

Photo : YONHAP News

En visite à Bangkok pour le sommet de l’APEC, le forum de coopération économique de l’Asie-Pacifique, le Premier ministre sud-coréen s’est entretenu hier avec son homologue néozélandaise.Han Duck-soo a alors évoqué le fait que Séoul et Wellington maintiennent leurs relations depuis 60 ans et que les soldats néozélandais ont combattu aux côtés des troupes sud-coréennes durant la guerre de Corée.Pour sa part, Jacinda Ardern a présenté ses condoléances aux victimes du tragique accident survenu le 29 octobre à Itaewon.Dans un briefing sur cette rencontre, le second vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Lee Do-hoon a précisé que Han s’était réjoui de l’amélioration des échanges commerciaux entre les deux pays au fur et à mesure que la propagation du coronavirus recule.Le chef du gouvernement a également présenté la politique nord-coréenne de Séoul et espéré poursuivre la coopération pour mettre en œuvre les sanctions onusiennes à l’encontre de Pyongyang. Il en a profité pour solliciter le soutien du pays d’Océanie à la candidature de Busan pour l’organisation de l’Exposition universelle de 2030.En retour, la Première ministre néozélandaise a exprimé sa préoccupation à l’égard de la dégradation de la situation sécuritaire de la région dans le sillage des provocations répétées du régime de Kim Jong-un. Et d’assurer son soutien à la politique sud-coréenne en direction du royaume ermite.