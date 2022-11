JCS : Pyongyang tire un missile ICBM

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a procédé, ce matin, au lancement d'un missile balistique intercontinental (ICBM).L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré l'avoir détecté, vers 10h15, lancé depuis les environs de Sunan à Pyongyang en direction de la mer de l’Est entre la péninsule et l’archipel japonais. Les services de renseignement sud-coréen et américain se sont attelés à analyser les caractéristiques du missile en question. Selon les premiers éléments, l’engin a parcouru quelque 6 100 km à une altitude maximale d'environ 1 000 km et à une vitesse de Mach 22.Il s’agit du premier ICBM en 15 jours. Pour rappel, le dernier essai en date de Pyongyang remonte au 3 novembre avec le lancement d’un nouveau modèle de type « Hwasong-17 ». Le projectile semble avoir échoué à effectuer un vol normal selon les analyses de son altitude et de sa vitesse, bien que sa tête ait réussi à se détacher du lanceur.Le JCS a annoncé, aujourd’hui, avoir relevé son niveau d’alerte et de surveillance pour faire face à toute éventualité, en étroite coopération avec les Etats-Unis. Son chef Kim Seung-kyum s’est entretenu en visioconférence avec le Commandant des forces américaines stationnées en Corée du Sud Paul LaCamera, juste après le tir d’essai du missile ce matin. Les deux parties ont partagé immédiatement leurs informations et se sont engagées à consolider davantage la posture de défense conjointe face à toute provocation et menace du régime de Kim Jong-un.L'armée sud-coréenne a souligné que tout lancement d’ICBM par Pyongyang constitue une grave provocation mettant en danger la paix et la stabilité non seulement dans la péninsule coréenne mais aussi au niveau de la communauté internationale. Et de rappeler que ce type de bravades viole plusieurs résolutions onusiennes. Séoul a appelé d'emblée son voisin à cesser immédiatement ses provocations.Ce tir d'ICBM fait écho à la déclaration publiée hier par la Corée du Nord au nom de sa ministre des Affaires étrangères Choe Son-hui. Dans ce texte, le pays communiste a mis en garde contre l’accord prononcé à l’issue du sommet trilatéral entre Yoon Suk-yeol, Joe Biden et Fumio Kishida, dimanche à Phnom Penh au Cambodge.Selon le communiqué de Choe, plus Washington s’acharne à fournir davantage une dissuasion élargie à ses alliés et à renforcer les activités militaires provocatrices et fanfaronnes dans la péninsule coréenne et dans la région, plus Pyongyang y opposera une réponse virulente et proportionnelle.Après avoir publié ce document, le régime de Kim Jong-un a tiré, hier, un missile balistique de courte portée en direction de la mer de l’Est.