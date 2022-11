Tir d’un ICBM nord-coréen : le NSC sud-coréen se réunit d’urgence

Photo : YONHAP News

Environ une heure après le nouveau lancement d’un missile balistique intercontinental (ICBM) par Pyongyang, la Corée du Sud a convoqué d’urgence, vers 11h30, son conseil présidentiel de sécurité nationale (NSC). La réunion a été présidée par son patron Kim Sung-han.Le NSC a fait le point sur les renseignements recueillis sur les caractéristiques de l’engin tiré et il a contrôlé l’état d’alerte de l’armée du pays face à la menace nord-coréenne. Il a aussi discuté des éventuelles provocations supplémentaires du royaume ermite et des mesures à déployer selon le niveau de l’essai balistique de ce dernier.En général, lorsque Pyongyang effectue un lancement d’un ICBM ou un acte aussi grave, c’est le chef de l’Etat qui préside la réunion du NSC au Sud. Aujourd’hui, le président a dû déroger à ce principe pour des raisons diplomatiques. En effet, Yoon Suk-yeol s’entretenait avec le Premier ministre espagnol en visite à Séoul.Néanmoins, une fois le sommet Séoul-Madrid terminé, le président Yoon a finalement rejoint la réunion du NSC. Il a ordonné de renforcer la posture de défense conjointe sud-coréano-américaine, de pratiquer activement la dissuasion élargie sur laquelle les deux pays alliés se sont mis d’accord et de renforcer la coopération sécuritaire Séoul-Washington-Tokyo. Il a demandé aussi à son administration d’agir avec la communauté internationale, y compris au niveau du Conseil de sécurité de l’Onu, pour condamner fermement et sanctionner la Corée du Nord.D’ailleurs, le Bureau présidentiel de Yongsan a publié un communiqué fustigeant le dernier tir d’ICBM de Pyongyang. Dans ce texte, il a souligné que la Corée du Sud est armée d’une volonté et d’une capacité écrasante de punir immédiatement toute provocation de son voisin. Et il a mis en garde le royaume ermite contre un éventuel jugement erroné en la matière. L’administration de Yoon a souligné que le pays communiste n’avait rien à gagner avec ses bravades à répétition et l’a appelé à répondre rapidement à son « projet ambitieux ».