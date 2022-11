Sommet Séoul-Madrid : Yoon Suk-yeol promeut la coopération dans les industries du futur

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen a accueilli, ce matin, le Premier ministre espagnol au Bureau présidentiel de Yongsan. Lors de ce sommet, Yoon Suk-yeol et Pedro Sanchez sont convenus de renforcer la coopération bilatérale dans les industries de pointe et le secteur du BTP.A l’issue de leur tête-à-tête, les deux dirigeants ont organisé une conférence de presse conjointe. Le président Yoon a alors souligné que la Corée du Sud et l’Espagne, deux puissances semblables l’une à l’autre en termes de volume économique et de compétitivité industrielle, ont un grand potentiel pour développer leur coopération. Avant d’ajouter que son interlocuteur a été sur la même longueur d’onde à ce sujet.Selon le numéro un sud-coréen, Séoul et Madrid se sont engagées à fructifier davantage leur partenariat stratégique.Par ailleurs, Yoon a félicité les investissements croisés en hausse entre les deux nations, qui s’élargissent dans les industries stratégiques du futur telles que les batteries pour les véhicules électriques, l’énergie solaire photovoltaïque, les éoliennes et d’autres énergies renouvelables. Il a promis que son administration continuera à apporter son soutien ferme sur ces thèmes.A cette occasion, les établissements financiers pour les exports des deux pays ont signé un mémorandum d’entente (MOU). Le numéro un sud-coréen a espéré que cela permettra aux constructeurs sud-coréens et espagnols très performants de mener des projets communs sur les marchés du BTP à l’étranger.De plus, le chef de l’Etat sud-coréen a fait savoir que les deux nations étaient convenues de coopérer étroitement pour amener la communauté internationale à faire front commun face à la menace nucléaire et balistique de la Corée du Nord qui a d’ailleurs tiré ce matin un missile balistique intercontinental (ICBM).Le Premier ministre espagnol a remercié le président Yoon de son accueil chaleureux. Sanchez a félicité le renforcement des relations bilatérales au cours de ces dernières années de sorte à dynamiser les visites diplomatiques de haut niveau et à rapprocher les deux peuples. Par ailleurs, il n’a pas manqué de présenter ses condoléances aux familles des victimes du drame d’Halloween à Itaewon qui a fait plus de 150 morts.