Météo : un vendredi ensoleillé avant un week-end nuageux

Photo : KBS WORLD Radio

Cette journée de vendredi a été exquise. Le soleil a rayonné toute la journée et sur tout le pays.Pourtant certains habitants du pays du Matin clair ont pu s’inquiéter ce matin en voyant le thermomètre. Considérablement bas dans les régions centrales, entre 1 et 3°C, il s’est grandement réchauffé dans l’après-midi. A noter que les températures matinales étaient très hétérogènes, avec des valeurs quasi-nulles dans le centre donc, 6°C à Séoul, 10°C à Busan ou encore 15°C sur l’île méridionale de Jeju.Cet important écart de températures s’est nettement réduit au fil de la journée. Le mercure est même montré très haut pour la saison. En effet, il a fait 17°C dans la capitale, 19°C à Daejeon et à Daegu, 20°C à Gangneung ou encore 21°C à Busan et à Jeju.Malheureusement ces conditions météorologiques idéales ne vont pas se prolonger ce week-end. De nombreux nuages, pour la plupart gris, vont s’installer dans le ciel sud-coréen, jusqu’à au moins dimanche midi. Les températures matinales vont néanmoins être plus élevées durant ces deux jours. Celles de l’après-midi seront similaires à celles d’aujourd’hui.