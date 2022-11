Tir d’un ICBM nord-coréen : Washington promet d’assurer la sécurité pour Séoul et Tokyo

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont condamné fermement le dernier tir d'un missile balistique intercontinental (ICBM), effectué ce matin par la Corée du Nord. Ils ont promis de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son propre territoire et celle de ses pays alliés tels que la Corée du Sud et le Japon.La porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche, Adrienne Watson, a publié un communiqué peu après la provocation nord-coréenne.Dans ce texte, l’officielle américaine a fait savoir que le président Joe Biden en a été informé et que son équipe continuerait à coopérer étroitement avec ses alliés. Selon elle, le dernier tir est une violation effrontée de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu, et il provoque l’escalade des tensions susceptible de rendre instable la situation sécuritaire dans la région.Watson a appelé toutes les nations à condamner une telle infraction et la Corée du Nord à revenir à la table des négociations. Selon elle, la porte du dialogue n’étant pas fermée, Pyongyang devrait cesser immédiatement tout acte déstabilisant et opter pour une promesse diplomatique.