Bureau présidentiel : une cloison est mise en place dans le hall pour des raisons de sécurité

Photo : KBS News

Dans le hall du Bureau présidentiel de Yongsan, une paroi a été installée le week-end dernier. C’est à cet endroit que le chef de l’Etat Yoon Suk-yeol répond aux questions des journalistes tous les matins.La présidence a expliqué avoir pris cette décision pour des raisons de sécurité. Selon lui, le 2 novembre dernier, certains journalistes ont pris en photo sans autorisation un délégué diplomatique, venu pour s’entretenir à huis clos avec Yoon. Jusqu’ici, le rez-de-chaussée était ouvert et il était possible de voir tous les visiteurs.De plus, c’est aussi dans ce passage qu’un secrétaire présidentiel s’est disputé avec un journaliste de MBC, vendredi dernier, concernant l’exclusion de cette chaîne de l’avion du président Yoon avant sa tournée en Asie du Sud-est.Le Bureau présidentiel de Yongsan a affirmé que la mise en place de la cloison n’était pas en lien avec cette affaire. Or, il a indiqué prendre au sérieux cette querelle et envisage différentes mesures pour empêcher qu’un tel événement ne se reproduise. Il a également ajouté que Yoon continuerait sa rencontre matinale avec les journalistes. Cependant, cette décision fait craindre que son engagement de promouvoir la communication avec la population perde de son sens.