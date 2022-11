Le G7 condamne le tir d’ICBM par la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le Groupe des sept (G7) a fermement condamné le récent lancement par la Corée du Nord d'un missile balistique intercontinental (ICBM), en appelant le Conseil de sécurité des Nations unies à prendre des mesures supplémentaires pour contenir le royaume ermite.Les ministres des affaires étrangères des pays membres du G7 ont manifesté cette position dans une déclaration commune publiée dimanche, deux jours après le lancement en question en direction de la mer de l'Est depuis la zone de Sunan à Pyongyang. Ils ont ainsi demandé une réponse « unie et robuste » de la communauté internationale, y compris une réponse « significative » du Conseil de sécurité de l’Onu.Les officiels ont exhorté chaque pays à appliquer pleinement et efficacement toutes les mesures et sanctions onusiennes à l'encontre du pays communiste et à s'attaquer de toute urgence au risque d'armes de destruction massive.Qualifiant le dernier lancement d’ICBM de « comportement imprudent », les diplomates ont déploré qu’il témoigne de la volonté du régime de Kim Jong-un de développer et de diversifier ses capacités nucléaire et balistique. Ils ont également dénoncé tous les tirs illégaux de missiles balistiques effectués cette année par le Nord, qui constituent « une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales ». Les ministres n’ont pas manqué d’exprimer leur solidarité avec la Corée du Sud et le Japon et d’appeler Pyongyang à cesser immédiatement ses comportements déstabilisants.