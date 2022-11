Le PPP fustige la participation des députés à la manifestation pour la démission de Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation gouvernementale, a blâmé la participation de certains parlementaires de l’opposition à la manifestation réclamant la démission du chef de l’Etat.Lors du rassemblement samedi dernier, les militants ont demandé les excuses de Yoon Suk-yeol pour le drame d’Itaewon, ainsi que l’ouverture d’une enquête parlementaire. Six députés du Minjoo, la première force de l’opposition, et un sans-étiquette ont pris le micro sur la scène.Le PPP a fustigé qu’ils utilisaient même la tragédie pour leur intérêt politique et qu’ils s’enivraient toujours des souvenirs de la veillée aux chandelles qui a conduit autrefois à la destitution de l’ancienne présidente Park Geun-hye. Un responsable du Bureau présidentiel de Yongsan, de son côté, a déclaré qu’il n’était pas désirable que les députés confortent un mouvement qui risque d’ébranler l’ordre constitutionnel.Quant au Minjoo, il a déclaré que ces hommes politiques ont agi individuellement et que le parti au pouvoir devrait écouter la volonté des citoyens présents lors de ce moment de contestation.Le bras de fer se poursuit également autour de la création du comité spécial de l’enquête parlementaire sur l’accident d’Itaewon. Le patron de l’Assemblée nationale Kim Jin-pyo a demandé de remettre la liste des membres jusqu’à aujourd’hui, mais le PPP a refusé cette démarche en prétendant que l’investigation policière doit être réalisée en priorité. Alors que le parti au pouvoir compte confirmer sa position ce matin, le Minjoo est prêt à composer le comité seulement avec deux autres partis.