Kim Jong-un a inspecté le tir d’ICBM lancé vendredi

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a dévoilé une vidéo en affirmant que le missile lancé vendredi était un missile balistique intercontinental (ICBM) de type Hwasong-17.On peut voir dans ce documentaire notamment les détails du tir. Pyongyang a affirmé que l’ICBM a atteint plus de 6 000 m d’altitude, parcouru environ 1 000 km avant de tomber exactement à l’endroit ciblé dans les eaux internationales en mer de l’Est.Le dirigeant nord-coréen a inspecté cette opération, sa première apparition publique en un mois. Kim Jong-un a alors déclaré que si la Corée du Sud et les Etats-Unis renforcent les moyens dissuasifs et leurs exercices militaires, son régime apportera une riposte encore plus offensive, en ajoutant qu’il répondrait par l’arme nucléaire à l’arme nucléaire.Le pays communiste a également évoqué pour la première fois l’existence d’une unité consacrée à l’ICBM.Face à cette provocation, les forces sud-coréennes et américaines ont effectué, samedi, des manœuvres aériennes conjointes en mobilisant le bombardier stratégique américain B-1B, des avions de combats sud-coréens F-35A et des chasseurs américains F-16.