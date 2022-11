Patinage artistique : Kim Ye-lim remporte sa première victoire au Grand prix

Photo : YONHAP News

La patineuse artistique sud-coréenne Kim Ye-lim a décroché le Trophée NHK, la cinquième compétition du Grand Prix de l’Union internationale de patinage (ISU), qui s’est déroulée à Sapporo, au Japon.Dans le programme libre organisé samedi dernier, Kim a récolté 132,27 points, à savoir 66,9 points pour la technique et 66,37 points pour les composantes de programme et un point de pénalité. Elle a totalisé ainsi 204,49 points, avec les 72,22 points obtenus lors du programme court.C’est la première fois qu’une sud-Coréenne remporte un Grand prix senior depuis l’ancienne championne Kim Yuna en 2009. Kim Ye-lim s’est également qualifiée pour la finale du Grand prix pour laquelle les six meilleures athlètes de cette saison seront en lice. Depuis la reine du patinage et la saison 2009-2010, aucune de ses compatriotes y ont concouru en simple dames.Quant à Ji Seo-yeon et Wi Seo-young, elles se sont classées respectivement aux sixième et huitième rangs.