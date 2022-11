La Corée du Nord dévoile la fille de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

En diffusant la vidéo du lancement du missile balistique intercontinental (ICBM), de type Hwasung-17, la Télévision centrale nord-coréenne a également dévoilé la fille de Kim Jong-un, l'homme fort de Pyongyang, et ce pour la première fois.La fillette âgée d’environ neuf ans apparaît donc dans ce clip dans lequel elle assite au tir d’ICBM avec son père main dans la main. Elle regarde le missile décoller et parle avec lui. L’épouse de Kim est également présente.Or, il est très exceptionnel pour le pays communiste de montrer dans les médias les enfants mineurs de son dirigeant. Il est même courant de ne pas annoncer leurs naissances afin de les protéger contre les enlèvements ou les assassinats.Un réfugié nord-coréen a expliqué qu’il n’avait jamais vu les enfants mineurs du leader du régime dans les médias. Il a ainsi été très surpris de voir cette fille apparaître dans la vidéo montrant le lancement de l’ICBM.Kim III aurait eu des enfants respectivement en 2010, 2013 et 2017. Et la fille en question est présumée être la deuxième, Kim Chu-ae.Pyongyang aurait souhaité montrer, via cette vidéo, que le maniement du Hwasung-17 n’est pas dangereux et qu’il s’agit d’une arme visant à protéger la future génération.Selon le professeur de l’université Konkuk, Jeon Young-sun, cette démarche a pour effet de prouver aux habitants du Nord que la famille du dirigeant lutte pour leur sécurité et que le développement des missiles balistiques a pour but de léguer un pays sécurisé.D'un point de vue extérieur, il s’agirait d’un moyen d’adoucir l’image de Kim considéré comme un dictateur s’efforçant de développer des armes de destruction massive et responsable de la violation des droits de l’Homme au royaume ermite.