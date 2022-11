Le paiement par code QR essentiel pour attirer les touristes de l’Asean

Photo : YONHAP News

Le paiement par code QR gagne en importance face à la montée en flèche des touristes étrangers. Selon la société de carte de paiement BC Card, le nombre d’étrangers ayant visité la Corée du Sud a dépassé 1,07 million rien qu’au premier semestre contre 967 000 l’année dernière. Une embellie grâce à l’atténuation des mesures sanitaires ainsi que la dépréciation de la valeur du won.Concernant la nationalité des voyageurs, les parts des Chinois et des Japonais ont baissé respectivement de 33 et 20 % à 9 et 2 % au cours des six premiers mois de l’année. Par contre, celle des pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean) a progressé considérablement pour représenter 32 %. Les proportions des Indonésiens et des Singapouriens s’élèvent respectivement à 4 et 3 %.Le problème est que le paiement par code QR est courant dans cette région d’Asie, alors qu’au pays du Matin clair, la carte bleue est le moyen le plus répandu pour régler les achats. Le premier service de paiement mobile a été lancé en 2019, mais il pèse moins de 0,01 % des montants payés par carte.Dans ce contexte, les entreprises de cartes s’efforcent d’élargir les infrastructures liées au paiement numérique afin de faciliter la consommation des voyageurs étrangers. La promotion de ce service permettra de soutenir le secteur du tourisme plombé par le COVID-19, en plus de faciliter le règlement des sud-Coréens à l’étranger en les exemptant de verser des commissions de carte bancaire.