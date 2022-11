Yoon Suk-yeol met entre parenthèses son entretien matinal avec la presse

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat Yoon Suk-yeol a suspendu sa rencontre matinale avec les journalistes dans le hall du Bureau présidentiel de Yongsan à partir d’aujourd’hui.La présidence a déclaré que ce rituel ne pouvait se poursuivre à cause d’une affaire récente, sans élaborer des mesures fondamentales pour entraver qu’un tel événement se reproduise. Elle sous-entend probablement la dispute entre un secrétaire présidentiel et un journaliste de MBC qui a éclaté vendredi dernier, concernant l’exclusion de cette chaîne de l’avion du président Yoon avant sa tournée en Asie du Sud-est.C’est la première fois que le dirigeant arrête cet entretien officieux depuis son arrivée au pouvoir sans raisons particulières, comme ce fut le cas avec la recrudescence du COVID-19 ou plus récemment avec le drame d’Itaewon.Pour rappel, cette mini-conférence de presse a débuté depuis le déménagement du bureau présidentiel situé auparavant à la Cheongwadae vers le quartier de Yongsan. Même si parfois les paroles trop crues de Yoon prononcées à la va-vite ont suscité des polémiques, ce dernier a toujours insisté pour continuer cette coutume dans le but de promouvoir la communication avec la population.Les partis de l’opposition ont reproché cette décision d’avoir coupé unilatéralement le lien avec le public, tandis que le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation gouvernementale, s’est justifié en jugeant cette mesure inéluctable.Le week-end dernier, une paroi a été installée au rez-de-chaussée du Bureau présidentiel de Yongsan où avaient lieu les séances de questions-réponses avec les médias. La présidence a expliqué avoir pris cette décision pour des raisons de sécurité. Selon elle, le 2 novembre dernier, certains journalistes ont pris en photo sans autorisation un délégué diplomatique, venu pour s’entretenir à huis clos avec Yoon.