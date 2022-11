Photo : YONHAP News

La semaine démarre avec des températures nettement élevées pour la saison et un ciel nuageux.Ce matin, le mercure affichait déjà quelques valeurs assez douces pour un 21 novembre : 8°C Séoul, 11°C à Gangneung, 12°C à Busan ou encore 15°C sur l’île méridionale de Jeju.Dans l’après-midi, le thermomètre a grimpé à des températures automnales, voire quasiment printanières. Le nord du pays a culminé à une moyenne de 17°C, avec un pic à 20°C à Gangneung. Le centre et le sud ont été plus chauds. Daejeon et Daegu ont observé respectivement 18 et 19°C, tandis que Busan et Jeju ont atteint 21°C, la maximale du jour.Du côté du ciel, les nuages ont dominé ce lundi. De plus, ils se sont assombris au fil de la journée dans le nord-ouest.