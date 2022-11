Drame d’Itaewon : la majorité et l’opposition toujours en désaccord sur l’enquête parlementaire

Photo : YONHAP News

Les trois partis de l’opposition, le Minjoo, le parti de la Justice et celui du Revenu de base ont remis aujourd’hui à l’Assemblée nationale un avis sur la formation du comité spécial de l’enquête parlementaire pour faire la lumière sur la bousculade mortelle d’Itaewon.Selon le document, le comité sera composé de 11 députés avec à sa tête Woo Sang-ho du Minjoo, et durera 60 jours, voire 90 jours au maximum en cas de prolongation. Le texte a souligné la nécessité d’éclaircir l’éventuel impact de la dispersion du personnel de sécurité à la suite du déplacement du bureau présidentiel dans le quartier de Yongsan. Il a donc proposé de passer en revue le bâtiment de la présidence, le bureau de la sécurité nationale et le service de la sécurité présidentielle.En revanche, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation gouvernementale, refuse toujours l’idée de fonder le comité en prétextant que la priorité réside dans l’investigation policière.L’occupant du perchoir Kim Jin-pyo tentera de trouver un terrain d’entente cet après-midi, mais le PPP semble ne pas vouloir changer son fusil d'épaule. Les partis de l’opposition comptent adopter le plan sur l’enquête parlementaire le 24 novembre lors de la session plénière même si le PPP n’y donne pas son consentement.