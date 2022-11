Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul n'a pas profité de la fermeture durant le week-end pour se redresser. En effet, ses deux indices ont de nouveau chuté lors de la réouverture ce lundi. Le Kospi, celui de référence, perd 1,02 % et termine cette séance à 2 419,50 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, cède, quant à lui, 1,82 % et finit à 718,57 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 392,50 wons (+2,29 wons) et le dollar américain 1 354,70 wons (+13,70 wons).