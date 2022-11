Drame d’Itaewon : la police interroge l’ex-chef du commissariat et le patron de la caserne de pompiers de Yongsan

Photo : YONHAP News

L’équipe policière chargée de l’enquête sur le drame d’Itaewon a convoqué aujourd’hui Lee Im-jae, l’ancien chef du commissariat de police de Yongsan. Il est accusé de négligence professionnelle en arrivant sur le lieu de l’accident seulement à 23h05, 50 minutes après le drame. Pourtant, il prétend n’avoir reçu aucun rapport jusqu’à ce moment-là.Les investigateurs tentent de savoir s’il n’avait pas d’autres moyens de se renseigner sur la bousculade et aussi si le commissariat de Yongsan a demandé à l'agence de police métropolitaine de Séoul de déployer les forces de l’ordre quelques jours avant l’incident.Le patron de la caserne de pompiers de Yongsan, Choi Seong-beom a également été interrogé. Les questions concernaient notamment sur sa présence ou non à son poste le jour de la tragédie et pourquoi la levée de la réponse d’urgence de niveau 2, destinée au désastre de moyenne ampleur, a été retardée.En ce qui concerne le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et la municipalité de Séoul, les autorités policières sont en train d’analyser les données perquisitionnées, et prévoient de convoquer des personnes concernées dans les prochains jours.