Coupe du Monde : Séoul ouvre un bureau consulaire spécial temporaire au Qatar

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé l’ouverture d’un bureau consulaire spécial temporaire au Qatar, où se déroule la Coupe du monde de football 2022.Situé au sein de l'Ambassade de Corée du Sud, il accueillera le personnel des institutions concernées telles que le bureau du Premier ministre, le ministère des Affaires étrangères, l'agence de police nationale et le centre médical national, entre autres.Ce bureau à Doha fonctionnera jusqu'au 4 décembre, date de la fin des matches de la phase de groupes, et la prolongation de son ouverture sera ensuite déterminée en fonction des résultats des guerriers de Taegeuk.Selon le ministère des Affaires étrangères, il fournira différentes assistances consulaires, notamment l’identification des facteurs de risque pour assurer la sécurité des ressortissants sud-coréens et l'envoi de personnel sur le terrain en cas d'accident. En outre, une coopération avec les autorités locales sera menée afin de mieux se préparer à une situation d’urgence.La diplomatie sud-coréenne a appelé ses citoyens qui se rendent au Qatar à respecter la culture, la religion et les lois locales, rappelant qu’il est interdit de boire de l’alcool en dehors des zones autorisées, d'apporter des boissons alcoolisées ou du porc et de filmer des femmes sans autorisation préalable.