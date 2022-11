COVID-19 : seul un sud-Coréen sur deux pense que la vaccination est importante

Photo : YONHAP News

Seul un sud-Coréen sur deux pense que la vaccination contre le COVID-19 est importante et près de quatre personnes sur dix n’envisagent pas de se faire vacciner même si le gouvernement recommande une dose supplémentaire pendant la saison hivernale.Afin d’obtenir ces résultats, l'équipe de la professeure Yoo Myung-soon de l'université nationale de Séoul, a mené du 3 au 5 novembre une enquête sur la perception publique du coronavirus lors de la saison hivernale, auprès de 1 000 hommes et femmes adultes de tout le pays.Parmi les raisons du refus de l'inoculation, la réponse « l’effet de prévention des infections est jugé faible » représentait la plus grande part avec 63 %. Viennent ensuite notamment « le vaccin n'est pas sûr » (51,8 %), « l'indemnisation des effets secondaires du vaccin n'est pas satisfaisante » (37,5 %) et enfin « les symptômes du COVID-19 ne sont pas graves » (36,5 %).Concernant l’obligation de porter le masque en intérieur, 50,7 % des répondants estiment que c'est impossible de la lever, et 45,7 % sont pour la fin de l’obligation. De plus, 87,1 % des interrogés ont déclaré avoir respecté le port du masque à l'intérieur au cours de la semaine écoulée, soit une baisse de 5,5 points par rapport au résultat du mois d’octobre.D’après l'équipe de recherche, la prise de conscience actuelle du risque d'infection au COVID-19 est à un niveau inférieur par rapport au début de la pandémie. D’où l’importance de mener davantage d’efforts afin de mieux faire connaître la nécessité de se faire vacciner pour se protéger efficacement contre le virus.Du côté du bilan quotidien, 72 873 nouveaux cas de COVID-19 ont été répertoriés en l’espace de 24 heures, soit le chiffre le plus élevé depuis près de deux mois. C'est plus de trois fois plus élevé qu'hier. Le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs, quant à lui, a reculé de quatre sur une journée, à 461 individus. Le chiffre reste ainsi supérieur à 400 pour le quatrième jour consécutif. De plus, 45 décès supplémentaires ont été enregistrés, ce qui porte à 30 111 le total cumulé des victimes liées au coronavirus depuis le début de la pandémie et à 0,11 % le taux de létalité. Parmi ces 45 morts, les plus de 80 ans sont les plus nombreux, avec 31.